Село Булан расположено недалеко от районного центра. Здесь проживают около тысячи человек. Тем не менее вопросов, которые волнуют жителей очень много. В основном люди пришли на прием с вопросами, касающимися социальной сферы. - Сегодня мы проводим общественный прием граждан в селе Булан. Люди приходят с самыми разнообразными вопросами. В основном вопросы касаются жилья, сферы ЖКХ, софциальной сферы и развития предпринимательства. Все вопросы мы взяли на контроль, многие удалось решить на месте, - рассказала заведующая общественной приемной Западно-Казахстанского областного филиала партии "Нур Отан". Камила Галиева пришла на прием с вопросом о земельном участке, который находится у нее в собственности. Здесь женщина смогла получить бесплатную консультацию юриста и смогла решить свою проблему. - У меня были вопросы по оформлению и использованию земельного участка. Юрист здесь очень грамотный и все доступно мне объяснил. Хорошо, что и в селах устраивают такие приемы, чтобы люди смогли решить свои проблемы, не обращаясь в райцентр, - говорит жительница села Камила Галиева. На приеме для повышения правовой и информационной грамотности населения также были даны разъяснения по Посланию Главы государства, его статьи «Семь граней Великой Степи». Кроме того, было рассказано о деятельности медиаторов, которые помогают в решении конфликтных ситуаций.