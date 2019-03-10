Фото с официальной страницы ДЧС ЗКО в социальной сети Facebook. Как сообщили в ДЧС ЗКО, 6 марта в 14.30 на пульт дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что медики не могут добраться до села Акрап Сырымского района. В неотложной медицинской помощи нуждались пожилые жители села и двое детей в возрасте 1 и 3 года. – Из-за снежных заносов добраться до села не могли ни гражданские автомобили, ни машина скорой помощи. Своевременно прибывшие спасатели на автомобиле повышенной проходимости "Трэкол" доставили врача и необходимый запас медикаментов до нужного населенного пункта. После оказания сельчанам медицинской помощи спасатели отвезли врача и тяжелобольного пациента до трассы, где их ожидала карета скорой медицинской помощи. Еще одного жителя села спасатели отвезли в город и передали родственникам. Мужчина нуждался в медицинской помощи в связи с заболеванием глаз, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.