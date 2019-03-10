Скриншот с видео 9 марта с участием первого заместителя акима Атырауской области состоялось заседание межведомственной комиссии, созданной для расследования причин массовой гибели рыбы. В ходе совещания стало известно, что за два дня сотрудниками ТОО «Спецавтобаза», областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, управления рыбного хозяйства было собрано порядка полутонны рыбы (493 кг). По собранной рыбе был составлен акт и онп впоследствии была утилизирована. Специалисты отметили, что данные будут переданы в правоохранительные органы и приобщены к уголовным делам, которые ранее были заведены по данному факту. - Судно рыболовецкого кооператива ТОО «Амангельды» провело разрушение ледяного покрова реки от Дамбы до Железнодорожного моста, - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы. - В дальнейшем, используя речной транспорт предприятий-природопользователей, будет вестись работа по сбору рыбы по всей площади реки. Заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов подчеркнул, что межведомственной комиссией проделана большая работа, ведется системный контроль последствия гибели рыбы. - Мы не должны поддаваться провокациям и позволять саботировать происходящее. Есть моменты, которые не могут быть сейчас озвучены в рамках следствия – это дело времени. Приоритет - не сообщить первым, что произошло, а спасение Урала, мы не должны об этом забывать. Ситуация находится на контроле у всех уполномоченных органов и руководства области – заявил Серик Шапкенов. По информации Артура Садибекулы, инициативная группа граждан изъявила желание помочь специалистам в отчистке русла реки от мертвой рыбы. - Думаю, это правильная инициатива. Мы должны поддержать этих людей, но, в первую очередь, необходимо обратить внимание на безопасность. На месте должны дежурить сотрудники ДЧС, специалисты должны собирать рыбу в реке, а волонтеры на берегу, в безопасной зоне, - считает Шапкенов. По итогам совещания было принято решение – определить места сбора и дислокации для очистки Урала. 10 марта в 10.00 жители могут собраться для проведения вышеуказанных работ в четырех местах города: - от объездного моста до моста в районе ЗАГС (координатор Айгерим Доскалиева 8 775 454 04 90); - от моста ЗАГСа до Алиевского моста (координатор Шынар Изтлеуова 8 701 781 29 68); - от университета АГУ до Жилгородского моста (координатор Сара Жумакулова 8 701 434 38 98) - от Жилгородского моста до моста в районе Балыкши (координатор Мира Есниязова 8 775 028 83 36) Организаторы сообщают, что на местах сбора будут дежурить бригады ДЧС. Сотрудниками ТОО «Спецавтобаза будет организован транспорт и инвентарь для отчистки прибрежной территории. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.