Купив 5 плиток шоколада, вложил внутрь каждой по 20 000 тенге. Выйдя на улицу, он стал раздавать сладкий подарок незнакомым женщинам: бабушке во дворе, дворнику на улице и т.д.При вручении просил женщин, чтобы они сами открыли его и тогда желания сбудутся. Своим поступком мужчина решил призвать, делать что - то светлое и доброе, всех у кого есть возможность и запустить # челлендж по всему Казахстану - Делай Добро. Видео запись, на которой отсняты действия мужчины попала в Сеть и набирает популярность.