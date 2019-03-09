По данным РГП "Казгидромет", 10 марта в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью -2. В Атырау переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют 12 градусов тепла, ночью +2. Облачная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем +2, ночью -6. В Актау переменная облачность. Днем +13, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.