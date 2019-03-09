- Больше двигайтесь – Прогулки пешком и любые движения на свежем воздухе снижают риск сердечно – сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
- Высыпайтесь – Сон после обеда, минут на 15 помогает сделать перезагрузку мозга и восстановить силы. Ночной отдых должен быть не менее 7 часов.
- Пейте воду и принимайте витамин С – Привычные напитки замените травяным чаем, полезно добавить лимон. Не хватка витамина С способствует изменению сосудов, суставов и кожи.
- Используйте зубную нить – оставшиеся между зубами остатки пищи становятся причиной инфекций, которые приводят к серьезным воспалениям в деснах, что как не странно может повлиять на работу сердца.
- Радуйтесь – хроническая усталость, плохое настроение повышают давление, увеличивают частоту сердечных сокращений. А радостное состояние – улучшает самочувствие.
