Продолжительность жизни зависит не только от наследственности. Правильные привычки и забота о себе способны продлить жизнь, несмотря на генотип.
  1. Больше двигайтесь – Прогулки пешком и любые движения на свежем воздухе снижают риск сердечно – сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
  2. Высыпайтесь – Сон после обеда, минут на 15 помогает сделать перезагрузку мозга и восстановить силы. Ночной отдых должен быть не менее 7 часов.
  3. Пейте воду и принимайте витамин С – Привычные напитки замените травяным чаем, полезно добавить лимон. Не хватка витамина С способствует изменению сосудов, суставов и кожи.
  4. Используйте зубную нить – оставшиеся между зубами остатки пищи становятся причиной инфекций, которые приводят к серьезным воспалениям в деснах, что как не странно может повлиять на работу сердца.
  5. Радуйтесь – хроническая усталость, плохое настроение повышают давление, увеличивают частоту сердечных сокращений. А радостное состояние – улучшает самочувствие.