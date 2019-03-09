Фото с сайта swennews.ru Информацию подтвердил пресс-атташе театра имени Вахтангова. Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.