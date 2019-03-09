Самое безобидное -нанося макияж, не забывайте подвести брови. Если этого не делать, они потеряются на фоне ярких губ и накрашенных ресниц. Чтобы прорисовать форму воспользуйтесь карандашом или тенями для бровей.– Не бывает совершенных лиц. Мы все немного несимметричны – в этом наша очаровательность. Стремясь придать бровям одинаковую форму плохая идея. Это нормально, что они немного различаются.– сегодня в продаже большой выбор разнообразных трафаретов для бровей. Но подобрать подходящий именно вам очень непросто. Подчеркните свою неповторимость естественными бровями.– Даже если отросшие волоски все портят, но у вас абсолютно нет времени – не хватайтесь на триммер или бритву. Если вы их сбреете, скоро ждите грубую щетину. От которой еще сложнее избавиться, еще и врастать потом могут.Красить краской для волос – Наверняка крася волосы, вам приходила идея покрасить и брови. Чтобы цвет у них был одинаков. Но волоски и кожа у бровей тоньше, чем на голове, поэтому и красители для них нужны более щадящие. Используя специальные краски для бровей вы можете не волноваться о раздражении.