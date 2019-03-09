Женщин приняли в областном акимате. Через день созвали пресс-конференцию, чтобы через СМИ разъяснить, что дети из многодетных семей уже с 1 апреля начнут получать адресную помощь. Многодетных семей в Актюбинской области 13387. Это семьи, где 4 и более детей до 18 лет и есть студенты до 23 лет. В самой большой семье 9 детей, такая семья в области всего одна. В трех семьях по 8 детей, в 23 по семь детей. Более 10 тысяч имеют 4 и более детей. - Адресная социальная помощь многодетным и малоимущим будет выплачитьтся по новым правилам уже с 1 апреля, - сообщил руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Кайрат Отаров. - Для этого у нас деньги есть. В бюджет 2019 года заложили 903 млн тенге, из республиканского бюджета ожидается 3,5 млрд тенге. Для оформления пособия необходимо только удостоверение и заявление, остальные данные органах соцзащиты уж есть, в области составили социальную карту, внесли все данные о нуждающихся и многодетных семьях в электронную базу. - На адресную социальную помощь могут претендовать все, у кого доход на каждого члена семьи ниже 20789 тенге, т.е. 70% прожиточного минимума. Если в такой семье 7 человек, 5 из них дети, детям полагается по 20789 тенге, родителям будут платить разницу между прожиточным минимум и их доходом, - сообщил Кайрат Отаров.Кайрат ОтаровМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ