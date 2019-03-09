На сегодняшний день наши дома просто опутаны проводами. Чтобы провод зарядного устройства, тройника или удлинителя не мешались и не путались под руками – усовершенствуйте их хранение.  Сделать это легко и просто – проявите немного фантазии, и в доме будет порядок, и в дороге зарядка не потеряется. Хлебница - центр заряда гаджетов Простая втулка от туалетной бумаги - универсальна Можно сделать вариант более праздничный и яркий Обычные канцелярские зажимы помогут Если провода спрятать нельзя - можно их украсить В дороге и дома спасет такой органайзер: необходима небольшая полоска искусственной кожи Маленькая деталь из обычной бутылки на розетку - убережет телефон от падений   Очень длинный тройник или удлинитель не будет опутывать все вокруг пока не нужен если сделать так. Снимите нижнюю часть корпуса и прикрутите ее саморезами к деревянной планке, размером чуть больше устройства. Соедините обе части – скрутив шурупами. Переверните планку и прикрутите к ней с двух сторон, от места крепления тройника, пару распорок из металла. Убирая удлинитель, вы сможете, намотав провод на распорки, уберечь себя от кучи лишних проводов и освободите место.