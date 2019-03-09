Сделать это легко и просто – проявите немного фантазии, и в доме будет порядок, и в дороге зарядка не потеряется.Можно сделать вариант более праздничный и яркийОбычные канцелярские зажимы помогутЕсли провода спрятать нельзя - можно их украситьВ дороге и дома спасет такой органайзер: необходима небольшая полоска искусственной кожиМаленькая деталь из обычной бутылки на розетку - убережет телефон от паденийОчень длинный тройник или удлинитель не будет опутывать все вокруг пока не нужен если сделать так.Снимите нижнюю часть корпуса и прикрутите ее саморезами к деревянной планке, размером чуть больше устройства. Соедините обе части – скрутив шурупами. Переверните планку и прикрутите к ней с двух сторон, от места крепления тройника, пару распорок из металла. Убирая удлинитель, вы сможете, намотав провод на распорки, уберечь себя от кучи лишних проводов и освободите место.