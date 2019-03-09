Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, с 10 марта в ЗКО ожидаются осадки в виде дождя. – По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», с 10 по 13 марта в области ожидается плюсовая температура, а также выпадения осадков в виде дождя . В связи с этим в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, - сообщили спасатели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.