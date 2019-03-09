ДТП случилось утром 9 марта по улице Гагарина, в районе остановки ТЭЦ. Как рассказали очевидцы, в 7.30 в столб уличного освещения врезалась автомашина марки "Лада Гранта". – Водителю стало плохо, кажется, сердце прихватило, и он врезался в столб. Его забрали на скорой помощи, - сообщили очевидцы. Стоит отметить, что спустя несколько часов соседний столб упал на автомашину марки "Фольксваген", которая ехала по улице Гагарина в сторону центра. – Я просто ехал по улице Гагарина и на мою машину упал столб. Никаких знаков ограждения не было после предыдущего ДТП. Я ехал один, сам не пострадал. Просто машина сильно помята, - рассказал водитель автомашины "Лада Гранта". На месте ДТП работают сотрудники полиции. Подробности выясняются. Как позже сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, в 8.34 утра с места ДТП в городскую многопрофильную больницу был госпитализирован мужчина 1956 года рождения с диагнозом ушиб грудной клетки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.