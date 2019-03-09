Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись автомашины "ГАЗ-330202" и "Шевроле". В результате аварии "Газ-330202" перевернулся на бок, а двигатель легковушки оказался выброшен в кювет. – Автомашина "Шевроле" ехала со стороны поселка Чапаево, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со вторым транспортным средством. За рулем легковушки находился 69-летний житель города Атырау. Автомашиной "Газ-330202" управлял 23-летний житель города Уральск. По данному факту возбуждено дело по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.