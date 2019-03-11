Что такое корь? Корь вызывается вирусом, который передается воздушно-капельным путем. Корь чрезвычайно заразна: восприимчивость к ней приближается к 100%. После перенесенного заболевания сохраняется пожизненный иммунитет. Дети, родившиеся от вакцинированных или перенесших корь матерей, остаются иммунными (невосприимчивыми к болезни) от 4 до 6 месяцев жизни, так как в течение этого периода в их крови сохраняются защитные материнские антитела. Сезонный пик заболеваемости приходится на конец зимы. Источником инфекции при кори является только больной человек. Больной заразен с первого дня заболевания (с начала катарального периода) и в течение 4 дней после появления сыпи. С 5 дня от начала высыпаний больной не заразен. Для кори характерна «летучесть». В помещениях с током воздуха может переноситься через коридоры, вентиляцию. Инкубационный период длится от 7 до 21 дня. Начало заболевания острое, температура тела повышается до 38,5-39,00 градусов, появляется насморк, сухой кашель, конъюнктивит. Характерным признаком для этого периода служит появление на слизистых щек и губ небольших безболезненных, серовато-белых пятнышек (в виде манной крупы). 4-5 день болезни, характеризуется новым более высоким подъемом температуры и появлением сыпи. Отмечается поэтапное высыпание сначала за ушами, затем лицо, шея. На вторые сутки сыпь распространяется на туловище, на третьи - полностью покрывает верхние и нижние конечности. Осложнения кори: пневмония, инфекции среднего уха, энцефалит. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте 1 год и вторая в возрасте 6 лет.- В случае отсутствия вакцинации необходимо получить профилактическую прививку против кори. Родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах. При появлении первых симптомов заболевания: повышение температуры тела, головная боль, слабость и сыпь необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям, - заявила Валентина Кенжегалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
