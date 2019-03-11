Так, Айнур Султанова открыла частные детские сады в г. Уральск и районе «Байтерек», обеспечив местами порядка 200 детей. В селе Трекино дошкольное учреждение работает с 2016 г. Сейчас его посещает 70 малышей. Как известно, государство стимулирует бизнес в этой сфере и поддерживает за счет субсидирования. В прошлом году предприниматель смогла получить только часть суммы, а точнее выплаты за три месяца. Задолженность района «Байтерек» перед владелицей детского сада на сегодня составляет почти 11,5 млн тенге. Аким области Алтай Кульгинов поручил руководителю управления образования ЗКО Шолпан Кадыровой записать Айнур Султанову и предпринимателя Бориса Лаврентьева на личный приём министра образования РК Куляш Шамшидиновой, которая с рабочим визитом планирует прибыть в Приуралье. Также акиму Зелёновского района необходимо изыскать из имеющихся резервов средства на погашение образовавшейся задолженности. На уровне области такая работа ведется, а именно, не дожидаясь поступлений из республиканского бюджета, частным дошкольным организациям выделяются субсидии из местной казны. Также Алтай Кульгинов поручил Шолпан Кадыровой подготовить письмо на имя премьер-министра РК для скорейшего разрешения сложившейся ситуации и своевременного финансирования частных детсадов. При этом глава региона подчеркнул, что именно благодаря предпринимателям ЗКО достигла 100 %-го охвата детей дошкольным образование в возрасте от 3 до 6 лет. Руководство области и дальше намерено поддерживать частные детские сады. Также Айнур Султанова подняла вопрос вывоза снега коммунальными службами в районе Старого аэропорта. На улицах Светлая и Наурыз расположены несколько детских садов, поэтому сюда сегодня же будет направлена спецтехника, иначе интенсивное таяние снега превратит подъездные пути к соцобъектам в непреодолимую топь. Соответствующее поручение дано заместителю акима г. Уральск Сергею Доле. Фототчет о проведенной работе должен быть направлен Алтаю Кульгинову лично. Проект по цифровизации детских садов в 8-ми районах ЗКО внедрило ТОО «IT GROUP Kazakhstan». Теперь разработчикам нужно подключиться к электронному шлюзу электронного правительства. Чтобы оперативно решить данный вопрос, необходимо содействие со стороны госорганов. Как выяснилось, камнем преткновения стала аттестация, которую компания только проходит. Аким области подчеркнул, что все процедуры должны проводиться в рамках закона и никто не может действовать в обход. По словам руководителей областных управлений информатизации и образования Сакена Нуртазаева и Шолпан Кадыровой, они по максимуму идут навстречу предпринимателям. Глава региона заверил представителей компании «IT GROUP Kazakhstan» в том, что им будет оказана необходимая поддержка, однако они со своей стороны должны завершить аттестацию и выполнить работу качественно, спрос будет строгий. Более 19 лет в бизнес таскалинка Айгуль Ергалиева. Когда только открывался Таможенный пост на границе с РФ, она получила земельный участок и открыла переговорный пункт с пристроенным кафе. Сейчас у нее три участка. Из-за расширения пограничного поста перед одним участком установили ограждение, поэтому нет возможности работать дальше. Бизнес вумен просит предоставить ей замену. Аким ЗКО поручил руководителю Управления земельных отношений Алие Муханбетжановой ознакомиться с ситуацией на месте и рассмотреть все варианты для решения вопроса. Алтай Кульгинов особо отметил, что это государственная граница, въезд в страну, поэтому объекты общепита должны соответствовать санитарным, архитектурным и другим нормам. На другом участке предприниматель планирует построить автокемпинг. - Для этого нужно сделать хороший эскиз. В этом вам поможет Палата предпринимателей ЗКО. Сейчас в Таскалинском районе хорошая новая дорога, которая в будущем станет платной. Дорожный сервис должен быть на высоком уровне, это международная трасса. В решении вашего вопроса вам также окажет содействие «КазАвтоЖол», - подчеркнул глава региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.