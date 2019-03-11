Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Атырауской области проведено очередное заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Во время совета было рассмотрено дело в отношении руководителя управления департамента государственных доходов по Атырауской области Жарылгапова, который использовал свое служебное положение и оказывал предпочтение своим близким родственникам, занимавшимся предпринимательством. – Ранее Жарылгапов неоднократно обжаловал в судебном порядке действия департамента государственных доходов и из-за этого срок привлечения к дисциплинарной ответственности истек. По законодательству о государственной службе, человек не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении одного года с момента совершения правонарушения. Таким образом, члены совета по этике данное дисциплинарное дело прекратили, - сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области. Стоит отметить, что в 2018 году проведено восемь заседаний совета по этике, на которых были рассмотрены 54 вопроса. К дисциплинарной ответственности привлечены 18 государственных служащих, внесены 407 рекомендаций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.