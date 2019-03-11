Со слов жителей частного сектора по улице Темиртауская, обильное таяние неубранного снега по их улице началось пару дней назад. - Мы так радовались тому, что тут в прошлом году начали класть асфальт, думали, ну все, теперь будут чистить улицу нашу от снега, а как оказалось, это не главное. Более того, за эту зиму у нас ни разу не вывезли его. Мы обращались в акимат поселка Зачаганск, ответ был один: "Ждите, вывезут". Мы не знаем, чего нам ждать, если уже снег тает и во дворах стоит вода. И дорога расположена выше домов, снова вся вода стекает во дворы. Вот теперь целый день стоим с лопатами и ведрами и вычерпываем ее, - рассказал житель улицы Темиртауская Умбет Есенгалиев. По словам его соседки Людмилы Егузовой, на их улице нет арыков для водоотведения. - Соседняя улица Азербайджанская расположена выше нашей, мало того что оттуда ручьем вода льется, так еще и дорога по улице Темиртауская расположена выше домов, нет возможности вывести воду самим. Когда только прокладывали асфальт, нам сказали что арыков тут не предусмотрено, так как по средствам они не заложены в проект. Теперь от воды не спастись, - жалуется Людмила Егузова. - В прошлом году нас подтапливало из-за этого. Жители микрорайона Сарытау тоже жалуются на то, что в этом году совсем редко чистили снег и теперь водителям не предоставляется возможным передвигаться на своем автотранспорте. - В этом году снег толком и не чистили. Техника была уже давно тут, наверное, месяц назад. Сами своими силами спасемся от воды как можем, - говорит житель микрорайона Сарытау Дуйсенбай Джумашев. Между тем, аким поселка Зачаганск Адильбек Кадыров снова заявил, что в этом году выдалась аномальная зима, работы по очистке снега идут каждый день. - Мы буквально уже на завтра запланировали вывезти снег по улице Темиртауская. Более того, туда мы отправляли вакуумные машины, однако снег растаял недостаточно. Но все же мы держим этот вопрос на контроле, - отметил Адильбек Кадыров. - Что касается микрорайона Сарытау, там все время ведутся работы по очистке и вывозу снега. Жители второго рабочего поселка также своими силами пытаются справиться с талыми водами. - Мы живем по улице Панфилова. В этом году вообще отвратительно работает ДЭП. Боимся подтоплений, сами расчищаем, сами откачиваем воду. А если и появляются машины, чтобы очистить улицу, и то работают неполноценно, там хапнули снега, там хапнули и уехали, - отметил житель второго рабочего поселка Марат Джумагалиев. Между тем руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" Куат Ерсайын отметил, что снег со второго рабочего поселка вывозится. - На сегодняшний день мы уже вывезли 900 тысяч кубических метров снега и откачали с улиц города более 5,3 тысячи кубических метров воды, - пояснил Куат Ерсайын.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.