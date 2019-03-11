Видеоролик и фотографии частичного обрушения кровли медицинского учреждения опубликованы в Инстаграм пользователем @visota51. - Произошло обрушение кровли на площади 15 квадратных метров. Крыша не выдержала тяжести снега. Всего с начала зимы по ЗКО произошло 27 случаев частичного обрушения кровли, 20 из них зарегистрированы в Уральске. Чаще всего это здания, построенные 40-50 лет назад, которые не были отремонтированы по программе «Модернизация ЖКХ», - рассказал начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ЗКО Марс Отаров. В управлении здравоохранения сообщили, что ими будут приняты все необходимые меры для скорейшего ремонта крыши. - Обрушение произошло 10 марта около 13.00. В данный момент крыша полностью очищена от снега. Аварийный участок накрыт пленкой. Уже закуплены строительные материалы для ремонта крыши. Поликлиника работает в штатном режиме, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Саккпусунова. В акимате города заявили, что КСК обязаны очищать крыши от снега и наледи, но подчеркнули, что эти затраты зачастую не включены в смету. - К руководителям КСК мы применяем меры административного воздействия. Но зачастую требуются дополнительные взносы на очистку крыш от снега, - отметил заведующий сектором городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Радмир Жасенов. Стоит отметить, что услуги специальных организаций по очистке крыш от снега оцениваются весьма недешево. С одного подъезда дома пятиэтажного некоторые КСК просят собрать по 50 тысяч тенге.1az4iVuyvZM Фото и видео взято со страницы в ИнстаграмМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.