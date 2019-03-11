Актюбинские дачники недовольны тем, как в городе готовятся к паводкам. Чтобы избежать потопов во время весеннего половодья, по распоряжению чиновников расширяются русла рек. Но садоводов возмущает, как проходят эти мероприятия. Дело в том, что подрядчики в результате срубают десятки многолетних деревьев вдоль рек. Да и сами водоемы, по мнению актюбинцев, после такого полностью высохнут. - Посмотрите на это. Где здесь вода? - возмущается председатель одного из садоводческих коллективов Актобе Наталья Мальцева. – Дачники остались без речки, речка осталась без рыбы. Еще здесь на побережье было много живности - это бобры, ежики, черепахи. Деревья, кусты, шиповник. А теперь все это исчезло! После многочисленных жалоб в акимате города решили больше не трогать многолетние деревья. Что же касается рек, чиновники уверены, что противопаводковые мероприятия никак не отразятся на водном балансе областного центра. - Аким области дал четкое распоряжение, чтобы дальше деревья не вырубать. Вообще по проекту у нас была предусмотрена вырубка около 970 кубов деревьев. Эти деревья будут этими подрядчиками еще посажены. Они будут в лесной фонд возмещать эти средства, - прокомментировал заместитель акима города Ибраим Кузбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.