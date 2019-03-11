Депутаты Мажилиса посетили дома, построенные по программе «Нурлы Жер». В одном из этих домов проживает молодой специалист Асем Бекжанова. Депутаты лично ознакомились с условиями и качеством проживания. Стоит отметить что на строительство домов из областного бюджета было выделено 166 млн тенге. Также в селе Жалпактал был сдан в эксплуатацию двухэтажный жилой дом, на строительство которого было выделено 112,6 млн тенге. В этом году планируется начать строительство двух 12-квартирных домов в селах Казталовка и Жалпактал. - Хочется отметить, что качество построенных домой на высшем уровне. Но остается открытым вопрос с водоснабжением села. В будущем мы рассмотрим этот вопрос, - заявил депутат мажилиса Парламента РК Марат Бопазов. Далее депутаты посетили проектный офис «Рухани Жангыру», где побеседовали и выслушали молодых людей работающих в разных сферах. Молодые специалисты предложили расширить программу “с дипломом в село” ,а также отметили нехватку специалистов в сфере финансов, СМИ, правоохранительных органов. И в объявленный Президентом «Год Молодежи» построить как можно больше жилья для молодых специалистов района. - Сейчас государство оказывает максимальную поддержку для всех слоев населения, в частности, это касается молодого поколения. В этом году есть большая возможность реализовать свои идеи и проекты в различных сферах - будь это образование или же открытие своего дела. Существует масса госинструментов которые помогут. Поэтому необходимо вовремя проводить разъснительную работу с населением, - сказал депутат мажилиса Парламента РК Артур Платонов. Народные избранники выразили благодарность руководству района, отметив что в районе делаются масштабные работы по реализации государственных программ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.