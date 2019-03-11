Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. По его словам, цена на муку первого сорта, которую везут из ЗКО и Костанайской области, поднялась на 125-130 тенге. В связи с этим пекарни города Атырау были вынуждены повысить стоимость социального хлеба на 5 тенге. - Таким образом, с сегодняшнего дня оптовая цена на хлеб составляет 70 тенге, стоимость главного продукта стола в розницу - 75 тенге. Стоит отметить, что в Атырау цена на хлеб продолжает оставаться одной из невысоких по республике. К примеру, в Костанайской и Павлодарской областях хлеб стоит 85 и 90 тенге соответственно, - рассказал Руслан Давлетов. Отметим, что мониторинг цен на хлеб в супермаркетах показал, что самый дешевый хлеб в городе продают "Лидере" - по 55 тенге. Далее по увеличению: в "Ярмарке" - по 59 тенге, в "Идеале" - по 60 тенге, в "Марко" и "Анваре" за буханку хлеба просят по 65 тенге. В запасах ТОО "Даулет Нан", которое покрывает 30% потребления хлеба в Атырау, запасов муки первого сорта имеется на 2 месяца. - В ближайшее время предприятие пообещало не повышать цену на хлеб, - заключил Руслан Давлетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.