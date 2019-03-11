Оптовая и розничная цена на хлеб первого сорта поднялась с 11 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. По его словам, цена на муку первого сорта, которую везут из ЗКО и Костанайской области, поднялась на 125-130 тенге. В связи с этим пекарни города Атырау были вынуждены повысить стоимость социального хлеба на 5 тенге. - Таким образом, с сегодняшнего дня оптовая цена на хлеб составляет 70 тенге, стоимость главного продукта стола в розницу - 75 тенге. Стоит отметить, что в Атырау цена на хлеб продолжает оставаться одной из невысоких по республике. К примеру, в Костанайской и Павлодарской областях хлеб стоит 85 и 90 тенге соответственно, - рассказал Руслан Давлетов. Отметим, что мониторинг цен на хлеб в супермаркетах показал, что самый дешевый хлеб в городе продают "Лидере" - по 55 тенге. Далее по увеличению: в "Ярмарке" - по 59 тенге, в "Идеале" - по 60 тенге, в "Марко" и "Анваре" за буханку хлеба просят по 65 тенге. В запасах ТОО "Даулет Нан", которое покрывает 30% потребления хлеба в Атырау, запасов муки первого сорта имеется на 2 месяца. - В ближайшее время предприятие пообещало не повышать цену на хлеб, - заключил Руслан Давлетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.