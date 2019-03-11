Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил исполняющий обязанности директора ЗКОФ ТОО "Казахавтодор" Елдар Садык, на сегодняшний день на балансе филиала находится 80 единиц дорожной техники, из них 51 единица техники предназначена для зимнего содержания автодорог. – В связи с обильным снегопадом на территории ЗКО мы дополнительно арендовали 13 единиц дорожной техники у сторонних организаций. Кроме этого, в нашу область дополнительно было направлено две единицы дорожной техники из Актюбинской области, одна единица техники из Костанайского филиала и две единицы техники из Кызылординского филиала "Казахавтодор". В общей сложности на зимнее содержание автомобильных дорог республиканского и международного значения по ЗКО было задействовано 69 единиц дорожной техники, - сообщил Елдар Садык. Стоит отметить, что очисткой областных дорог от снега занимаются 197 человек. – 108 человек - это основные производственные рабочие - механизаторы, водители и дорожные рабочие. Остальные - это 12 человек линейного персонала, 19 работников аппарата, 52 человека вспомогательного персонала, куда входят охранники, операторы, медики, уборщики и шесть работников асфальто-бетонного завода, - рассказал Елдар Садык. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.