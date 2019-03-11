По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 5 градусов тепла, ночью +3. В Атырау переменная облачность, днем 13 градусов выше нуля, ночью +2. В Актобе также переменная облачность, днем +5, ночью 3 градуса ниже нуля. В Актау днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.