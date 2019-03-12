Фото с сайта Kapital.kz - Будущее Шереметы еще не выглядело так ярко: он находится рядом с вершиной рейтингов WBC и WBA. Единственный боец, который стоит в рейтингах выше него, — Геннадий Головкин. Он недавно подписал контракт с DAZN и ищет соперника на июнь. Шеремета как нельзя лучше соответствует его требованиям: небитый рекорд, дружественный телевидению стиль, высокий рейтинг и скромные удары — чтобы промоутеры не боялись выставлять GGG против него, — пишет автор. Напомним, DAZN предложил Головкину две даты для дебютного боя на этой платформе — 8 и 16 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.