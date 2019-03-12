Наполняем ванну – температуру воды выбираете сами по своему желанию. Берем пачку каменной соли и насыпаем из нее в воду 10-15 ст.л. Берем медицинский йод и добавляем 33 капли в воду. Рекомендуемое время приема ванны 15-20 минут. Как правило, организм сам решает, когда ему достаточно. Это выражается в непроизвольном желании закончить процедуру или вы начинаете ворочаться в ванне.