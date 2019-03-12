Уже можно убирать на хранение теплые вещи, до следующей зимы – например, пуховики. Но перед этим желательно их почистить. Не всегда есть возможность отдать пуховик в хим.чистку, но его можно постирать в стиральной машине. Пуховик требует особого подхода: стирать нужно отдельно от других вещей, вывернуть наизнанку и застегнуть на все пуговицы и молнии, отсоединив мех и декоративные элементы. Температура воды должна быть не выше 40 градусов. Гранулированный порошок не подходит – он оставляет на ткани разводы. Нужен специальный гель для пуховиков, или жидкое стиральное средство, или капсула.Перед стиркой положите в барабан 2 теннисных мячика, можно любые другие примерно такого размера, но главные плотные – это для того, чтобы пух не сбился. Смотрите, чтобы мячики были не ярких цветов – они могут окрасить куртку при стирке.Не забудьте, режим отжима должен быть не более 600 оборотов, чтобы пуховик не порвался, и не свалялся. Не всегда есть необходимость стирать весь пуховик. А достаточно застирать проблемные места – рукава, воротник, плечо, на котором часто висит сумка. Их можно аккуратно очистить вручную с помощью хозяйственного мыла.