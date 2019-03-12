Сведения о наличии недвижимого имущества, в том числе за пределами РК. Это может быть земельный участок, дом, гараж, дача, квартира, офис, парковочное место в крытом паркинге, коммерческое здание, сооружение, воздушное судно, морское судно, судно внутреннего водного плавания «река-море» и другое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации;

Сведения о наличии транспортных средств, в том числе за пределами РК;

Сведения о наличных деньгах, не превышающих предел 500-кратного минимального размера заработной платы (МЗП);

Сведения об участии в строительстве недвижимости, в том числе и за пределами РК;

Сведения о других активах и обязательствах, в том числе за пределами РК;

Сведения об участии в юридическом лице (за исключением акционерных обществ), в том числе за пределами РК;

Сведения о деньгах на банковских счетах за пределами РК, превышающих 500-кратный минимальный размер заработной платы;

Сведения о наличии дебиторской кредитной задолженности, в том числе за пределами РК;

Сведения о наличии ценных бумаг, в том числе и за пределами РК;

Сведения о наличии паев в паевых инвестиционных фондах (ИИФ), в том числе за пределами РК;

Сведения о наличии прочего имущества, в том числе за пределами РК.

Сведения о наличных деньгах, не превышающих 5880-кратного размера месячного расчетного показателя;

Сведения о деньгах на банковских счетах за пределами РК, превышающих 1882-кратного размера месячного расчетного показателя;

Сведения о наличии прочего имущества, в том числе за пределами РК;

Как рассказал руководитель управления государственных услуг ДГД по ЗКО Тимур Тулепов, декларация об активах и обязательствах физического лица должна быть предоставлена на бумажном носителе не позднее 15 июля, а если в электронном виде, то не позднее 15 сентября 2020 года. Кроме того, Тимур Тулепов пояснил, какое именно имущество должны будут декларировать казахстанцы с начала 2020 года:Тимур Тулепов пояснил, что если средства превышают 500 МЗП, жители будут обязаны пойти в банк, открыть расчетный счет и перевести превышающие средства в банк, затем выписку или номер счета предоставить в налоговую.- Прочее имущество и есть биологические активы при наличии ветеринарного паспорта или иного документа, подтверждающее право собственности на такие активы, драгоценные камни и драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и антиквариата, в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 500-кратного минимального размера заработной платы, - пояснил Тимур Тулепов. - Прочее имущество при наличии документов, подтверждающих стоимость такого имущества, включая стоимость, определенную в отчете об оценке. Культурные ценности в случае их внесения в Государственный реестр объектов национального культурного достояния. Иными словами, если у вас есть дворняга без паспорта, то ее декларировать не нужно. Но если у вас имеется породистая собака с паспортом, то ее необходимо декларировать в обязательном порядке. И так со всеми имеющимися биологическими активами. Что касается драгоценных камней или металлов, в случае если стоимость одного изделия превышает 500-кратный минимальный размер заработной платы, а это составляет на 2019 год - 21 миллион 250 тысяч тенге, то его декларировать нужно. Если стоимость изделия менее данной суммы, то декларирование не обязательно. Стоит отметить, что в данном разделе по желанию физического лица может быть указано другое имущество. Однако позже руководитель управления государственных услуг ДГД по ЗКО Тимур Тулепов заявил, что в некоторые пункты всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц были внесены изменения в соответствии с законом от 26.12.2018 года №203 - VI.Прочее имущество и есть биологические активы при наличии ветеринарного паспорта или иного документа, подтверждающее право собственности на такие активы, драгоценные камни и драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и антиквариата, в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 5880-кратного размера месячного расчетного показателя; В 2019 году 1 МРП составляет 2525 тенге.