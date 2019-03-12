Вопрос важен для будущих мам - вирусы опасны для будущего ребенка. А многие эффективные лекарства, которыми вы с легкостью лечились раньше, имеют противопоказания для беременных. Давайте вспомним народные, безопасные для беременных и полезные для любого заболевшего.Полезно травяной чай, смешайте в равных пропорциях: плоды шиповника, калину, мелиссу, при желании добавьте пару капель облепихового масла.Поможет чудо - средство: в 2 ст. воды (температура 50 градусов) добавить клюкву 2 ст.л. измельченной ягоды и мёд 2 ст.л. Пить понемногу. Хорошо поможет липовый или малиновый чай. При температуре выше 38,5 протрите тело водкой или салфеткой смоченной в слабом растворе уксуса, не более 1,5%. Можете обернуть голени мокрой тканью.Пейте чай с ромашкой, подорожником, мать – и – мачехой или луковый сироп. Приготовить его не сложно: неочищенную луковицу заливаем водой и добавляем 50гр. сахара. Варим полчаса на медленном огне. Пить остывшим, процеженным, по 1 ч.л. 4-6 раз в день за 20 – 30 минут до еды.сделайте ингаляцию - посидите, вдыхая пары соды, смешайте ее с травами, всего понемногу, ромашка, черная смородина, береза, кора дуба, капните пихтовое масло.поласкайте не меньше 3-4 раз в день ромашки, календулы, шалфея 1 ст.л. на стакан кипятка, настоять 15 минут.Настой шалфея только для полоскания горла. Пить запрещено – от него нарушается плацентарное кровообращение. С ранних сроков беременности лучше отказаться от популярных противопростудных средств - чеснока и алоэ. Но вдыхать пары чеснока можно и полезно. Температура выше 38,5 сбивается парацетамолом и препаратами, его содержащими.