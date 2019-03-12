Как рассказала жительница села Володарское Екатерина Дурманова, местные жители не могут выбраться из поселка. - Сейчас началось обильное таяние снега, и жители поселка не могут нормально выехать на работу, а дети в сады и школы. Тут настолько все растаяло, что буквально каждая машина застревает. Чтобы вытащить автомобиль, люди самостоятельно нанимают технику за 1000 тенге, но не у всех есть такие средства. Все остальные идут пешком на основную трассу около километра с маленькими детьми, так как многие возят детей в сады и школы в Трекино и Дарьинск, - пояснила женщина. Екатерина говорит, что с данной проблемой они обращались к акиму села Трекино района Байтерек. - Звонили в акимат, там говорят, что нет солярки. И уже три дня как не чистят дороги. Вчера приезжал трактор, почистил возле поселка, а в сам поселок не заехал даже, - возмущается женщина. Также Екатерина рассказала, что вчера, 11 марта, у них умер сосед, и теперь никто не знает, как они похоронят человека. - Понимаете, проехать до кладбища три километра невозможно, а пешком люди просто не смогут пронести гроб по бездорожью, - говорит Екатерина. Однако аким села Трекино района Байтерек Сабит Сатканов пообещал решить проблему сегодня же. - Да, мы знаем, что в селе умер житель. Мы уже направили одну единицу техники, для того чтобы расчистить дорогу, - пояснил Сабит Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.