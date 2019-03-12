Жители города обеспокоены техническим состоянием колеса обозрения, которое расположено в городском парке культуры и отдыха. – Дело в том, что я как житель города сильно обеспокоен работой аттракциона колеса обозрения, которое находится в городском парке культуры и отдыха. Оно пользуется большой популярностью среди горожан. Ежегодно колесо обозрения приносит хорошую прибыль, но при этом меня ставит под сомнение достоверность технической экспертизы безопасности аттракциона. Во время гулянья на Масленицу был невольным свидетелем, как аттракцион дал сбой во время круговорота. Родители, чьи дети находились на высоте птичьего полёта, были очень сильны напуганы. Им пришлось сидеть и ждать, когда исправят поломки в системе. Правда, администрация парка вернула деньги и извинилась за причинённые неудобства, - рассказал житель города. В администрации городского парка культуры и отдыха сообщили, что действующее колесо обозрения было установлено в конце 1986 года, а его текущий ремонт производится каждый год согласно графику, заменяются все тросовые и болтовые соединения. – Техническое состояние колеса обозрения хорошее, допуск к работе есть. Хочется отметить, что колесо работает исключительно с 1 мая по 1 сентября каждого года. Зимой оно не функционирует. В день празднования Масленицы было решено его включить, так как ожидалось большое количество посетителей. Во время очередного круга произошло аварийное отключение одной фазы, было включено аварийное питание. Трансформатор находится в 600 метрах от колеса. Работникам парка понадобилось около 10 минут, чтобы дойти до него, включить аварийное питание и устранить неполадки, - рассказал директор парка культуры и отдыха Бек Жангиров. Стоит отметить, что по словам директора, в данный момент рассматривается вопрос о замене колеса обозрения на более современный аттракцион. – Нас очень сильно радует, что в этом году по инвестиционным проектам собираются заменить действующее колесо обозрения. По планам инвестора, в этом году уже должна начаться работа по замене. Оно будет больше и современнее, - отметил Бек Жангиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.