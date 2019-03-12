На внеочередном 18-м съезде партии «Нұр Отан» глава государства отметил, что в этом году будет усилена поддержка малообеспеченных и многодетных семей. 45 процентов бюджетных средств государства будут направлены на социальную сферу. Теперь пособие на каждого ребенка будет составлять не менее 21 тысячи тенге. Также будут созданы благоприятные условия для приобретения жилья нуждающимся многодетным семьям. Форум матерей начался с разъяснения новых задач, поставленных главой государства. - Я сама воспитываю четверых детей. Если раньше получали по 10 тысяч на ребенка, то сейчас эта сумма составляет 21 тысячу. Для меня это очень радостная новость и поддержка, - рассказала многодетная мать Жулдыз Таскынбаева. Немаловажными являются и вопросы развития национальных ценностей. Карашаш Габдуллина и Рысты Шаяхметова продемонстрировали свое мастерство шитья и вышивания. Бабушки до сих пор шьют одежду для своих внуков и правнуков своими руками. Также провели мастер—классы повара, художники и другие творческие люди района. - На мероприятии мы говорили о роли матери в воспитании детей, как правильно растить дочь, о роли бабушек в семь. В районе у нас есть клуб бабушек, общество матерей, - пояснила руководитель отдела областного управления образования Луара Батыргалиева. - На этом форуме много говорилось о воспитании девочек. Благодаря участию в этом мероприятии, я многое узнала для себя. Благодарна бабушкам, мы узнали что нужно чтить традиции и уважительно относиться к старшим, - говорит школьница Дильназ Кайырболат. В завершении форума были вручены памятные подарки обладателям «Алтын алқа», педагогам, ветеранам и мамам юных талантов и спортсменов. Теперь форум матерей будет проводиться на регулярной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.