Между прочим, коррупционных преступлений в сфере образования меньше всего было зарегистрировано именно в нашей области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». korupciya (1) Сегодня, 5 мая, в зале партии "Нур Отан" работникам образовательных учреждений рассказали о недопустимости проявлений коррупции. В зале собрались директора городских школ, дошкольных учреждений, а также представители городского отдела образования и областного управления образования. Речь шла о недопустимости проявления коррупции и о формировании антикоррупционной культуры. По данным антикоррупционной службы, преступления в сфере образования характерны для всех регионов республики, наибольшее количество их приходится на Кызылординскую область - 34, наименьшее на ЗКО - 19 преступлений. - Нами проводится работа по внедрению принципов механизма превенции коррупции, - рассказал заместитель начальника департамента антикоррупционной службы по ЗКО Мирлан МУХАМБЕТОВ. - Сегодня в ЗКО мы проводим очередную встречу с работниками в сфере образования по разъяснению нового закона о противодействии коррупции. Мирлан МУХАМБЕТОВ пояснил и насчет подарков, которые преподносят родители. - В 2015 году был принят новый Уголовный Кодекс, в котором говорится, что получение подарков относится к дисциплинарным и административным проступкам, если их стоимость не превышает 2 МРП и предварительной договоренности, - сказал МУХАМБЕТОВ. Собравшимся педагогам продемонстрировали несколько видеороликов о том, что влечет за собой коррупция. Так, на примере других областей, им показали, как наказали работники департамента по контролю в сфере образования за сбор денег на прохождение школой аттестации. korupciya (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА