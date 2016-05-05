28-летний Артур МАКЕЕВ погиб под колесами "Лады" летом 2014 года. Однако до сегодняшнего дня дело в суд так и не дошло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась жительница Казталовского района Татьяна КУШЕНОВА, сын которой Артур МАКЕЕВ погиб в ДТП в июне 2014 года.
- В ночь на 17 июня сын вместе с друзьями ехали по улице Абулхаир хана со стороны остановки "Казахстан" в сторону деповского моста. Неожиданно машина сына заглохла. Он вышел из машины, перешел дорогу и погорил с водителем автомобиля, который стоял у обочины возле магазина "Гузель". Сын попросил водителя оттащить его машину с дороги. Когда сын пошел обратно к своей машине, практически дошел до нее и даже потянулся к ручке двери его сбила автомашина "Лада Приора", и, не сбавляя скорости, уехала. Уже потом рядом с местом аварии остановились две машины, водители которых сказали друзьям сына, что это была "Лада Приора". Личность водителя и транспортное средство потом было установлено. Артура доставили в областную больницу, у него был переломлен весь скелет, только правая рука осталась целой. Через несколько часов после госпитализации мой сын умер, - рассказывает Татьяна КУШЕНОВА. - Первый раз уголовное дело на водителя той самой "Лады" Масгутова возбудил дознаватель ДВД ЗКО Жалелов. Эксперт института судебной экспертизы по ЗКО дала заключение, что водитель "Лады" не распологал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до линии движения пешехода. Дважды дознавателем Жалеловым и один раз дознавателем Сыиковым уголовное дело в отношении Масгутова прекращалось, и все три раза прокуратура отменяла поставление дознавателей.
По словам Татьяны, они даже обращались в генеральную прокуратуру. В прошлом году дело было передано следователю Николаю ВЯЗНИКОВУ, который в августе 2015 года назначил проведение комплексной судебной экспертизы в центре судебной экспертизы МЮ РК в г.Астана.
- Уголовное дело в экспертное учреждение поступило лишь 19 октября 2015 года, то есть только через два месяца. Далее эксперты истребовали дополнительные материалы, а именно эксгумацию тела сына, о чем они направили ходатайство в октярбе 2015 года. Но следователь Вязников ничего так и не сделал и дело было возвращено обратно. Мы подали в суд на следователя, и Уральский городской суд вынес постановление о признании бездействия в расследовании уголовного дела в отношении Масгутова следователем Вязниковым незаконным и обязал устранить допущенные нарушения. В итоге дело было направлено на экспертизу в Актюбинскую область. В феврале нынешнего года к нам приехали три эксперта, тело было эксгумировано и была проведена экспертиза, - говорит Татьяна.
Актюбинские эксперты дали заключение, в котором сказано, что при 1 фазе - столкновение движущегося автомобиля с человеком - Макеев получил переломы обеих костей обеих голеней, ушибленные раны и множественные ссадины обеих голеней от удара левой передней части бампера, закрытые переломы костей таза. Во 2 фазе - имело место падение тела на капот и переднее лобовое стекло автомашины, во время которого Макеев получи открытый перелом левой плечевой кости, разрыв каспулы селезенки, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Во время 3-4 фазы у него образовались остальные телесные повреждения. Также, согласно заключению экспертизы, автомобиль с момент столкновения двигался со скоростью больше 70 км/ч. Кроме того, заключение актюбинских экспертов противоречит заключению их уральских коллег: "В условиях данного происшествия водитель автомобиля распологал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до линии движения пешехода".
- Заключение пришло еще 14 апреля, но до сих пор дело не направлено в суд. Спрашивала у следователя, он говорит, что ему нужно допросить одного свидетеля. Одного! Он его почти месяц допросить не может, - возмущается мама погибшего Артура. - Обычно дела, связанные с ДТП, заканчиваются быстро, максимум полгода, а тут мы ходим уже почти два года.
Артур МАКЕЕВ 4 года встречался с девушкой и в конце июня 2014 года он должен был свататься.
- Мы кольца купили и серьги. Девушка диплом получила в июне, и мы собирались свататься, - плачет Татьяна.
Редакция портала "Мой ГОРОД" направила официальный запрос в ДВД ЗКО и прокуратуру г.Уральск. После получения ответов, они будут опубликованы.