В этом году в летних лагерях отдохнут 77 тысяч детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала главный специалист управления образования ЗКО Баян НЕТАЛИЕВА, по области будут работать 19 загородных лагерей, 309 пришкольных - с питанием, 250 профильных площадок без питания и палаточные лагеря. - На организацию летнего отдыха планируется выделить 2456 млн тенге. Из них 124 млн тенге из областного бюджета, а остальная часть денег - это спонсорская и родительская помощь, - пояснила Баян НЕТАЛИЕВА. - Профильные площадки, которые будут открыты при школах, это тоже лагеря, только дети помимо отдыха будут там обучаться. К примеру, есть языковые профили, технические, авиамодельные и другие. Также Баян НЕТАЛИЕВА отметила, что в этом году 40 детей отправятся на отдых в Италию за счет средств недропользователей. - 20 девочек и 20 мальчиков из нашей области отправятся на двухнедельный отдых в Италию за счет средств КПО б. в. Их отдых запланирован на начало июля. В основном на отдых за границу летают дети из малообеспеченных семей. Как только в управление образования приходит письмо из КПО б. в., мы делаем рассылку по школам, и каждая школа присылает нам списки кандидатов на поездку, - сообщила главный специалист областного управления образования. Стоит отметить, что первые смены во всех лагерях начинаются с 1 июня.