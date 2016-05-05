Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Уральска. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - 9 мая в 9.00 состоится возложение цветов к памятникам М. Маметовой, Г.Жукова, Т. Масина, а также к монументу "Этих дней не смолкнет слава" на ул. Чагано-Набережная. Также в 9.00 со сквера им. Т. Масина стартует "Ерлікке тағзым-Полк Победы". Участники шествия пройдут по главному проспекту до площади Победы. В 12.00 в городском парке культуры и отдыха будет организована "Солдатская каша". Ну а завершится празднование концертом, который начнется в 20.00 на площади Абая, - сообщили в пресс-службе акима города. Между тем, как сообщили в акимате, в этом году отменили парад воинских частей, но возложение цветов к вечному огню на Стеле состоится в 11.00. Позже в пресс-службе акима города уточнили, что в связи с закрытием дороги по ул. Ихсанова движение транспорта производится по ул. Т.Масина. Поэтому шествие "Бессмертный полк" стартует в 10.00 со сквера возле СОШ 38, который находится напротив ЗКГУ им. М. Утемисова. Кроме того, с начала мая во всех домах культуры городских округов, а также в библиотеках проходят различные мероприятия, посвященные Дню Победы. Напомним, на 1 мая также было отменено ежегодное шествие. Председатель АНК Гайса КАПАКОВ объяснил, что это связано с тем, что в этом году на этот день выпало празднование Пасхи.