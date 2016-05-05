Предположительно ребенок утонул в реке Урал в поселке Тайпак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 3 мая в поселке Тайпак Акжайыкского района ЗКО. По словам акима района Адиля ЖОЛАМАНОВА, ребенок играл на улице, а когда через некоторое время мама вышла, то его на месте не оказалось. На поиски решено было вызвать спасателей. - Вызов о том, что пропал 7-летний ребенок, поступил к нам 3 мая в 8.30 утра, - сообщили в пресс-службе ОСО ДЧС ЗКО. - Спасатели-водолазы сразу же выехали в Тайпак на реку Урал. Сейчас ведутся поисковые работы. Также в ДЧС пояснили, что сейчас в области паводковый период, то есть на реках повысился уровень воды, поэтому нужно следить за детьми и не отпускать их одних на берег во избежание трагедий.