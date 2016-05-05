Отныне все гости сети ресторанов Burger CLUB вносят свою лепту в оказание помощи детям, страдающим различными заболеваниями. burger И в этой деятельности будет велика заслуга горожан! Ведь с 1 мая сеть ресторанов переводит 1% от всей своей прибыли на счёт общественного объединения инвалидов "АКНИЕТ", которое по итогам месяца направит эти средства адресно нуждающимся в вашей помощи детям! – То есть каждый из гостей вносит свою лепту и помогает детишкам укрепить их здоровье. Так как именно 1% от суммы ваших покупок идёт им в помощь, – говорит руководитель группы компаний Кайраткожа Кожамуратов. – Так мы сплачиваем наши усилия и сможем таким образом оказать, казалось бы, небольшую для нас, но значимую и весомую для маленьких наших сограждан материальную поддержку, которым она столь необходима для борьбы с их недугом. Первую помощь в группе компаний намерены оказать 1 июня, в День защиты детей, областному общественному объединению детей-инвалидов "Байтерек". Отметим, целью данного общества является защита прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями, содействие широкому участию в общественной, спортивной и культурной жизни, приобщение к посильному труду, содействие в решение социальных и бытовых проблем, а также в устранении ограничений в их жизнедеятельности, развитие инклюзивного образования и внедрение новых методик в реабилитации детей-инвалидов. Предполагается, что данная акция будет проходить ежемесячно. Вместе с тем, Burger CLUB продолжает проводить различного рода розыгрыши ценных призов, которые призваны стимулировать, мотивировать гостей. Так, специально ко дню своего рождения сеть ресторанов запустила розыгрыш денежных призов с общим призовым фондом в 525000 тенге. Главный приз составляет 300000 тенге. Помимо главного счастливчика, кому достанется основной куш, будут определены еще три победителя, которые выиграют 150000, 50000 и 25000 тенге. Условия участия в розыгрыше весьма просты: гости сети ресторанов Burger Club по г. Уральск, осуществившие заказ на 5 тысяч тенге единовременно, автоматически получают возможность принять участие в розыгрыше. Пронумерованный купон розыгрыша выдается каждому клиенту, выполнившему условия розыгрыша, заполняется и прикрепляется к чеку. Купон с чеком клиент лично складывает в стеклянный ящик, который будет вскрыт в присутствии участников розыгрыша в день розыгрыша для перемещения всех купонов в лототрон. В розыгрыше участвуют также наши гости, заказавшие доставку продукции Burger CLUB на сумму 5000 тенге!!! Участвовать в розыгрыше можно в неограниченном количестве. На правах рекламы