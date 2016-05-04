По словам и.о. директора НП Нурлана КАИРШИНА, весь прошлый год они анализировали информацию, брали статданные, делали запросы в госорганы для создания нового сайта. - Теперь есть региональная карта развития предпринимательства, сайт businessmap.kz, где имеется вся актуальная информация обо всем бизнесе Казахстана. Здесь бизнес найдет данные о природно-сырьевой базе, об инфраструктуре, о наличии складов, о людских ресурсах, гендерном составе и многом другом. Это уникальная вещь, подобного в Казахстане сегодня нет. По одному клику любой бизнесмен получит всю необходимую информацию. И главное - там собраны все субъекты бизнеса, можно выбрать как по отраслям, так и по виду бизнеса. Этот портал хороший путеводитель для местных госорганов, чтобы они могли планировать свои инфраструктурные моменты, он полезен для инвесторов как местных, так и для иностранных, - рассказал Нурлан КАИРШИН. Стоит отметить, что портал, по словам его создателей, будет постоянно обновляться.