Об этом сегодня, 4 мая, рассказал рассказал руководитель отдела благоустройства ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Ержан АУБАКИРОВ. remont dorog (1) По словам Ержана АУБАКИРОВА, использованный асфальт с автомобильных дорог, на которых идет капремонт, они кладут там, где асфальтового покрытия никогда не было. - На сегодняшний день такими работами охвачены автодороги к 50 школам и детским садам, а также медицинским учреждениям на предмет беспрепятственного движения транспорта жителей города. Для этого мы кладем старый использованный асфальт на тех улицах, где вообще никогда не было твердого покрытия, - пояснил Ержан АУБАКИРОВ. - К примеру, сейчас на участке улицы Скоробогатова, где расположено социальное учреждение - общество глухих, кладется старый асфальт. Их руководство неоднократно обращалось с просьбой положить асфальт. Материал для таких автодорог мы берем с проспекта Достык, ул. Ихсанова, пр. Евразия. Аубакиров также сообщил, что такие работы будут производиться на тех участках, откуда поступают многочисленные жалобы от жителей города. Планируется также охватить микрорайон Жулдыз, поселки Зачаганск, Деркул. - То есть мы используем весь ранее использованный материал. Старый асфальт идет как расклинцовочный материал. В связи с недостаточным финансированием приходится прибегать к таким методам. А вот остальная часть будет использоваться для автодорог на других улицах города, где нет асфальтового покрытия. Такие работы проводились и в прошлые годы, - рассказал руководитель отдела благоустройства. - Также хотелось бы пояснить, что в Деркуле возле семейно-врачебной амбулатории в 2015 году также был уложен старый асфальт. Однако при движении машин все это перемешалось с грязью. Нами была подана заявка на выделение денег и на разработку проекта по благоустройству прилегающей территории к данной амбулатории. remont dorog (2) remont dorog (3)   Фото Медета МЕДРЕСОВА