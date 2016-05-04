За это время полицейскими раскрыто 15 ранее совершенных преступлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на местную полицейскую службу. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС, за три дня рейдовых мероприятий было пресечено 1691 административное правонарушение, в том числе 107 фактов мелкого хулиганства, 277 фактов распития спиртных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде и 35 случаев нахождения несовершеннолетних вне дома. - В ходе рейда было задержано 16 водителей, которые управлялм транспортными средствами в состоянии алкогольного и 3 факта в состоянии наркотического опьянения, - пояснили в местной полицейской службе. Также в Уральске были оштрафованы участники свадебных кортежей за нарушение ПДД на 5 МРП.