Сегодня, 4 мая, на площади Абая собралось около 100 человек, которые выступили против передачи земли в аренду иностранцам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". mirni mitint1 (4) По словам председателя совета ветеранов ЗКО Мырзагали МУХАМБЕТОВА, шум из-за передачи в аренду земли иностранцам поднялся из-за того, что пошел слух, якобы акимы раздают пашни своим родственникам и знакомым, а истинному землепашцу отказывают. - Закон о передаче в аренду земли иностранцам был принят еще несколько лет назад. Только тогда ее давали всего на 10 лет, но позже решили, что за такой период земля себя не окупает и продлили срок до 25 лет. Никаких изменений особых в законе нет, изменили лишь то, что казахстанцы смогут купить землю только через аукцион. Просто раньше это было непрозрачно для народа, а после того, как пошли слухи про раздачу акимами земли родственникам, начался весь этот шум, - пояснил Мырзагали МУХАМБЕТОВ. Всего на площади Абая собралось порядка ста человек, которые высказывали свое недовольство о передачи в аренду казахстанской земли гражданам других стран. - Мы вышли на площадь, чтобы сказать администрации области, чтобы нашу родную землю никому не давали ни в аренду, никак вообще, особенно китайцам. Это земля, которую нам оставили наши деды, если ее раздавать всем, то что тогда останется нашим детям, внукам, правнукам, - возмущается жительница Уральска Гайса ИСЕНГАЗИЕВА . - Главное наше требование - не давать в аренду нашу землю Китаю, потому как в Алматы они уже внесли свои инвестиции. Мы сами хозяева своей земли и сможем на ней работать. Также митингующих возмутило то, что сотрудники полиции оцепили площадь и в буквальном смысле не пускали никого туда. В конце замакима области Арман УТЕГУЛОВ заявил митингующим, что никакого преследования со стороны правоохранительных органов не будет, и пообещал ответить на их требования до 21 мая. Напомним, 24 апреля на центральной площади Исатая и Махамбета в Атырау собрались около тысячи человек, которые не согласны с нормами Земельного кодекса. Перед собравшимися, которых по официальным данным было около тысячи человек, выступил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Он убедил собравшихся, что будет рассмотрено их письменное обращение, будут приняты необходимые меры. Также НОГАЕВ пообещал, что активисты преследоваться не будут. После чего собравшиеся разошлись. 27 апреля на митинг вышли жители Актобе. Люди почти полностью заполнили центральную площадь парка. Некоторые вышли с плакатами. Разговаривать с представителями власти они не захотели. Закончился митинг в 15.40. Люди спели гимн и начали расходиться. mirni mitint1 (1) mirni mitint1 (2) mirni mitint1 (3) mirni mitint1 (5) mirni mitint1 (6) mirni mitint1 (7)   __hiwJe3zU4 Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА