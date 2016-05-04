Об этом сообщила заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Алтын ОРЫНГАЛИЕВА. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 3 мая 22 рабочих с Карачаганакского месторождения были доставлены в Бурлинскую центральную районную больницу. По словам главного специалиста отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Данагуль КАЗИЕВА 3 мая в Бурлинскую ЦРБ были доставлены 22 человека. У всех был диагностирован острый гастроэнтероколит. Алтын ОРЫНГАЛИЕВА рассказала, что пятеро рабочих были выписаны. - Все рабочие были доставлены в больницу, - сообщила Алтын ОРЫНГАЛИЕВА. - На данный момент состояние у всех - стабильное. Все они трудились в подрядной организации ТОО «БатысКуатКазахстанСервис» на территории Карачаганакского месторождения. Сейчас проводятся лабораторные исследования на предмет отравляющего вещества. Стоит отметить, что санврачи отказываются говорить что послужило причиной массового заболевания острым гастроэнтероколитом сразу 22 рабочих, при этом заявляя, что это не было отравлением.
Гастроэнтероколит – это одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта. Развивается обычно в результате пищевых токсикоинфекций, гриппа, сопровождающегося кишечными кровотечениями, др. инфекционных заболеваний (тиф, туберкулёз, сепсис и др.) аллергических факторов отравлений (крепкие кислоты и щёлочи, спирты, тяжёлые металлы, лекарственные отравления и пр.). Инфекция в кишечник может попадать через рот или заноситься с кровью - medportal.su
 