Матч между командой «Актобе» и уральским «Акжайыком» состоялся сегодня, 5 мая, в 17.00 на стадионе «Акжайык», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». akzh_aktobe7 В первом тайме преимущество было у гостей. Игроки «Актобе» играли довольно активно и у них были все шансы забить гол, но этого так и не произошло. Во втором тайме активизировались хозяева поля, «Актобе» ушел в оборону. У обеих команд была возможность забить гол, однако этого не случилось. Более того, под конец второго тайма команда «Актобе» стала играть вяло. Итог встречи — 0:0. Стоит отметить, что болельщики «Актобе» подготовились к встрече основательно. В течение матча они как могли поддерживали свою команду, но это не помогло. akzh_aktobe1 akzh_aktobe2 akzh_aktobe3 akzh_aktobe6 akzh_aktobe8 akzh_aktobe9 akzh_aktobe15 akzh_aktobe10 akzh_aktobe11 akzh_aktobe12 akzh_aktobe13 akzh_aktobe14 akzh_aktobe16 akzh_aktobe17 akzh_aktobe5 akzh_aktobe4 Фото Медета МЕДРЕСОВА