Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства национальной экономики. фото с сайта tengrinews.kz

На совещании в Акорде по актуальным вопросам повестки дня он попросил главу Главу государства принять его отставку. "С учетом принятых вами решений сейчас, хотел бы сказать еще раз, что новые нормы закона в Земельный кодекс я считаю их необходимыми и нужными они соответствуют мировой практике. С учетом сложившейся ситуации в обществе и с учетом всех обсуждений, которые происходят, хотел бы попросить вас Нурсултан Абишевич принять мою отставку с должности министра Министерства национальной экономики. Хотел бы также воспользоваться случаем и поблагодарить вас за доверие, которое оказали мне в правительстве. И еще раз выразить благодарность всем моим коллегам, кто был со мной и работал в правительстве", - сказал Досаев в Акорде. На что Глава государства ответил: "Досаев один из эффективных министров, но в данном случае я отставку вашу принимаю". Ерболат Досаев занимал должность министра национальной экономики с августа 2014 года. До этого он был главой министерства экономики и бюджетного планирования (с 2013 по 2014 годы), в 2012-2013 году был министром экономического развития и торговли. В 2004-2006 возглавлял министерство здравоохранения, министерство финансов, агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Кроме того в его послужном списке значатся должности вице-министра финансов, вице-министра энергетики, индустрии и торговли. Также в 1998 году был советником премьер-министра Казахстана.