Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил на расширенном заседании правительства. Мораторий наложен до 2017 года, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта top-news.kz Фото с сайта top-news.kz
"Надо было донести до населения, что ни о какой продаже нашей земли, тем более сельскохозяйственной, речи не идёт. Поэтому здесь была спекуляция полная. То есть, до соответствующих адресных групп мы не довели эту суть. Механизмы и нормы принятого закона не были должным образом широко обсуждены с привлечением общественности. И тревоги, и заботы людей во многом оправданы", - заявил Нурсултан Назарбаев. Он назвал неправильными принимаемые правительством решения, когда казахстанцы не понимают и не одобряют их. "Мы же всё для людей делаем это. В обществе появились сомнения по поводу ряда законодательных норм по этому вопросу. Поэтому я сегодня принял решение. На ряд норм Земельного кодекса, которые вызвали общественный резонанс, если быть точнее, на четыре нормы, которые мы внесли в прошлом году, объявляю мораторий. На введение их в законную силу, до следующего года", - заявил Глава государства. Президент подчеркнул, обращаясь к членам Правительства Казахстана, что сначала нужно рассмотреть досконально новые изменения в Земельный кодекс и разъяснить их народу. Он отметил, что Правительству нужно решить вопрос совместно с народом и прийти к договорённости. "Только в этом случае снимем мораторий. Если нет то, не будем снимать", - уточнил Назарбаев. Напомним, многие казахстанцы высказывали недоумение и недовольство по поводу поправок в Земельный кодекс, которые должны были вступить в силу с первого июля 2016 года.  А именно положениями, которые касаются долгосрочной аренды и продажи земель сельскохозяйственного назначения. После чего Глава государства потребовал наказать провокаторов, поднявших шум вокруг продажи земель. Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов в свою очередь также предупредил казахстанцев об ответственности за распространение ложной информации о продаже земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. Казахстанские фермеры в свою очередь заявили, что не видят противоречий в изменении Земельного кодекса. Аграрии считают, изменения в Земельный кодекс позволят им расширить своё дело, выкупить земли на льготных условиях и реализовать возможности в полную меру.