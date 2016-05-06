16 человек заразились ВИЧ-инфекцией за 4 месяца этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта openrussia.org Иллюстративное фото с сайта openrussia.org Об этом стало известно в ходе проведения круглого стола, который ежегодно проводится в день памяти умерших от СПИД. Специалисты отмечают, что ВИЧ/СПИД не является приговором. Если вовремя пройти обследование, а затем четко выполнять предписание врачей и принимать лекарственные препараты, можно жить как раньше. - Если люди не будут отказываться от обследования, придут к нам, и в случае выявления этого страшного заболевания начнут принимать лекарства, они будут жить как обычные люди. Также работать, воспитывать детей. К сожалению, симптомов при ВИЧ нет, поэтому мы всегда говорим, что нужно проходить обследование. Это можно сделать как обычно, а можно анонимно - на усмотрение самого пациента, - посоветовал главный врач областного центра по борьбе и профилактике ВИЧ/СПИД Кенес БЕРСАГУРОВ. Виктор МАКАРСКИЙ