Такие данные озвучили в департаменте юстиции ЗКО. Между тем в прокуратуре города уверили, что неплательщиков в 10 раз больше, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Руководитель департамента юстиции ЗКО Алмат НАРКУЛОВ рассказал, что на 3 мая этого года имеется 5260 производств, из них полным окончанием пришло 280 материалов. - 1187 пап оплачивают алименты в добровольном порядке, у 1758 человек алименты удерживаются с зарплаты, 1150 - оплачивают частично, - сообщил Алмат НАРКУЛОВ. - А вот 385 человек - это злостные неплательщики. Нужно отметить, что данные цифры меняются ежедневно, так как территориальные инспекторы ведут работу. Злостных неплательщиков мы привлекали к административной ответственности, вплоть до адмареста. По словам руководителя департамента юстиции ЗКО, эти 385 неплательщиков - очень больная тема для них. - С ними трудно найти общий язык. Во второй половине мая мы планируем провести рейд, поставить их на учет в органах соцзащиты труда, будем предлагать им работу. Удручает то, что среди этих 385 неплательщиков 280 - это алкоголики и лица без определенного места жительства, - пояснил Алмат НАРКУЛОВ. К слову, если должник не работает, то алименты высчитываются со среднемесячной зарплаты. Получается примерно 25-26 тысяч тенге на ребенка. Заместитель руководителя департамента юстиции Мурат УМРАЛЕЕВ также рассказал, что в кодексе о браке и семье есть норма, что если трудоспособные родители не могут обеспечить детей, то они имеют право подать в суд и взыскать деньги с дедушек и бабушек. - Мы также тесно работаем с органами дознания, передаем материалы в суд, чтобы они уже сами работали с неплательщиками, - сообщил Мурат УМРАЛЕЕВ. Помимо пап-неплательщиков, в городе почти 100 мам не выплачивают алименты детям. Руководитель отдела по взысканию алиментных платежей департамента юстиции ЗКО Светлана ФИГЛОВСКАЯ объяснила, что это так называемые мамы-кукушки. - Сейчас за нами закреплен только один детский дом "Мейірім". Остальные закрепили за частными судисполнителями. Так вот, 100 мам, которые бросили своих детей, не платят им алименты. Причем у некоторых по двое-трое детей. С ними также ведется работа. Но самое страшное - среди этих женщин есть такие, которых тоже когда-то бросили в детском доме, - рассказала Светлана ФИГЛОВСКАЯ.