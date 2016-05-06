Сегодня, 6 мая, на базе телеканала "Казахстан - Орал" прошел брифинг, на котором руководитель управления сельского хозяйства Марат УНГАРБЕКОВ рассказал о ходе проведения весенне-полевых работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Марата УНГАРБЕКОВА, в Западно-Казахстанской области насчитывается 4424 крестьянских хозяйства. - Всего в весенне-полевых работах в текущем году будут участвовать 414 хозяйств. Также будут задействовано 4173 трактора, 4965 сеялок и 47 посевных комплексов, - пояснил руководитель сельхозуправления. - Креме того, в нашей области планируется увеличить площади кормовых культур до 214 тысяч гектаров. Стоит отметить, что за последние десять лет количество поголовья скота в ЗКО увеличилось с 5 до 17%, в связи с этим и идет увеличение кормовых площадей. Кроме того, некоторые сорта кормовых культур способствуют улучшению плодородного слоя почвы. - Что касается вопроса о лиманном орошении, то восстановление всех каналов - это вопрос времени, потому что на это надо порядка 6 млрд тенге. Но те каналы, которые сейчас действуют благодаря повешению уровня воды в реке Урал, наполнились, - рассказал руководитель сельхозкуправления. Также на брифинге поднялся вопрос о том, что тем скотоводам, кто занимается выращиванием свиней, негде забивать скот. - Свиней у нас в основном выращивают в Зеленовском и Бурлинском районах, поэтому это скорее вопрос к представителям бизнеса и местным властям, которые не могут создать примитивный забойный пункт. А вообще на рынке "Ел ырысы" есть забойник, где можно забить любой скот - даже верблюда за 500 тенге и получить необходимые штампы. Также есть такой забойник в Трекинском сельском округе, который находится в нескольких километрах от города, можно съездить туда, - заключил УНГАРБЕКОВ.