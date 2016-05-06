Сегодня, 6 мая, в воинской части 5517 отметили сразу два праздника - День Защитника Отечества и День Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akim zko sokol (11) В честь праздника во дворе воинской части был устроен смотр военной техники, а также оружия и экипировки военных. Поздравил военных с этим праздником аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества, а также с наступающим Днем Победы, - обратился к присутствующим Алтай КУЛЬГИНОВ. - Благодаря вашему труду, служению нашему народу, у нас в стране царит правопорядок, защищаются права и интересы наших граждан. Мы спокойно можем отмечать праздники, отдыхать и спокойно спать, потому что знаем, что вы защищаете нас и следите за правопорядком. Служить Родине - благородное дело. В этом году праздник особенный, поскольку мы отмечаем 25-летие Независимости нашей страны. В этот знаменательный день хочу пожелать вам, вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо! После этого военных наградили благодарственными письмами, а также медалями 1 и 2 степени. Награды им вручил аким ЗКО. Полной неожиданностью для Алтая КУЛЬГИНОВА стало объявление о том, что он награждается нагрудным знаком "Отличник службы национальной гвардии". Кроме того, ручными часами с госсимволикой был награжден гендиректор аэропорта "Орал" Хайретдин РАСКАЛИЕВ. По завершении торжественной части состоялся военный парад личного состава воинских частей Уральского гарнизона. akim zko sokol (1) akim zko sokol (2) akim zko sokol (3) akim zko sokol (4) akim zko sokol (5) akim zko sokol (6) akim zko sokol (8) akim zko sokol (9) akim zko sokol (10) akim zko sokol (12) akim zko sokol (13) akim zko sokol (14) akim zko sokol (15) akim zko sokol (16) akim zko sokol (18) akim zko sokol (17)   Фото Медета МЕДРЕСОВА