Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков подал в отставку, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Фото с сайта Tengrinews.kz Мамытбеков занимал пост министра сельского хозяйства с 2011 года. С 2008 по 2011 год он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". В 2007-2008 годах был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Казахстана. Также в его послужном списке значатся должности заместителя акима Астаны, заместителя акима Южно-Казахстанской области, замакима Костанайской области. Накануне Глава государства сделал Асылжану Мамытбекову последнее предупреждение. "Объявляю неполное служебное соответствие министру сельского хозяйства Асылжану Мамытбекову. Это означает последнее предупреждение (...). (Если не выполнишь - Прим. Tengrinews.kz) то, что было поставлено сегодня - будешь уволен с должности", - сказал Президент на совещании в Акорде.